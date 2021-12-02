قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 فلسطينيين في الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 7 فلسطينيين، من بينهم 4 أسرى محررين، في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وتصدرت محافظة القدس مناطق الاعتقالات، إذ تم اعتقال 5 فلسطينيين من بلدات مختلفة بينهم أسيران محرران وهما محمد صالح محسن أبو الصالح، ويزن خالد محسن (20 عاما).

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة كفر عقب شمال القدس، واعتقلت شابا لم تعرف هويته عقب دهم منزله، واقتادته إلى جهة مجهولة.

ومن مخيم شعفاط شمال شرق القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين زكريا ويوسف الكركي.

وفي محافظة جنين شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الأسير المحرر فتحي رسمي جرار من قرية صانور.

وفي محافظة الخليل جنوبا، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبدالرحمن أسامة الدويك (22 عاما) من منزله في منطقة قرن الثور وسط المدينة، وفتشته وعبثت بمحتوياته.