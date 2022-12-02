كوريا الجنوبية:ارتفاع أسعار المستهلك في نوفمبر بنسبة 5% على أساس سنوي

أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية اليوم الجمعة أن النمو السنوي لأسعار المستهلك في البلاد تباطأ بشكل حاد في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، في إشارة إلى أن التضخم في البلاد قد تجاوز الذروة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيسي للتضخم، ارتفعت بنسبة 5% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة مع نمو بنسبة 7ر5% في أكتوبر الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الكورية.

وارتفعت أسعار المستهلك بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من 24 عاما عند 3ر6 % في يوليو الماضي. وفي سبتمبر ارتفعت بنسبة 6ر5% على أساس سنوي.

وظل الرقم أعلى من 2% - هدف التضخم للبنك المركزي على المدى المتوسط - للشهر العشرين على التوالي في نوفمبر.

ورفع بنك كوريا المركزي سعر الفائدة 75ر2 نقطة مئوية منذ أغسطس من العام الماضي لترويض التضخم. ويبلغ سعر الفائدة حاليا 25ر3%.

كما خفض البنك المركزي مؤخرا توقعاته للنمو لعام 2023 إلى 7ر1% من 1ر2 % قبل ثلاثة أشهر. وخفض توقعات التضخم للعام المقبل من 7ر3% إلى 6ر3% أيضا.