جورج قرداحي: تعرضت لحملة شيطانية مبرمجة سببت إساءة العلاقة مع السعودية

قال الاعلامي جورج قرداحي، إنه سبب الأزمة بين السعودية ولبنان ظاهريا ولكن العلاقة من الأساس لم تكن على ما يرام ليس فقط مع السعودية ولكن دول الخليج بشكل عام، مضيفا: "في ناس عملت حاجات إساءات أكثر من كلامي ولكن لن أبرر".

وأوضح الاعلامي جورج قرداحي، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن نشر المقابلة التي أجراها قبل توليه منصب وزير الإعلام بعد ما أصبح وزير وردت الفعل الخليجية كانت بسبب كلامه عن حرب اليمن، مؤكدا أن الحملة عليه كانت شيطانية ومبرمجة.

واستكمل: "أنا اللي استقلت وكان في ضغوط عليا والحملة كانت كبيرة عليا وموقفي كان موقف وطني ولا يحق لدولة أخرى أن تفرض على سياسي في لبنان ان يستقيل من منصبه لخطأ ارتكبه والمفروض بلده وحكومته تحاسبه، ولست على عداء مع السعودية ولا الامارات ولا دول الخليج هم أشقائي".