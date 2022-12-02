قناة إسرائيلية: نتنياهو يتوصل إلى اتفاق ائتلافي مع الصهيونية الدينية

توصل بنيامين نتنياهو، زعيم حزب "الليكود"، المُكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، اليوم /الخميس/، إلى اتفاق بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي مع "الصهيونية الدينية".

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إنه بموجب الاتفاق سيتولى بتسلئيل سموتريتش زعيم "الصهيونية الدينية" وزارة المالية لمدة عامين، وسيمنح حزبه صلاحيات واسعة من أجل إجراء إصلاحات بالنظام القضائي.

وحسب الاتفاق، سيتناوب سموتريتش على وزارة المالية مع رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي.

وبناءً على طلبه، سيتولى "سموتريتش" مسؤولية الإدارة المدنية وينسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال وزير ينوب عنه في وزارة الأمن.

وينصّ الاتفاق على أن هذا الوزير سيكون تابعًا لرئيس حزب "الليكود"، والمكلّف بتشكيل الحكومة، بنيامين نتنياهو، وسوف يعمل بالتنسيق والاتفاق معه.

من جانبه، قال نتنياهو مساء اليوم "هذه خطوة مهمة أخرى تقرّبنا من تشكيل حكومة يمينية وطنية، تعتني بجميع مواطني إسرائيل، وأشكر رئيس الحركة (الصهيونية الدينية) على المشاركة، وأنا مقتنع بأننا سنعمل معا في تعاون مثمر من أجل شعب إسرائيل".

ومن جهته، قال سموتريتش "نتخذ اليوم خطوة تاريخية أخرى لتشكيل حكومة يهودية وقومية تعيد الأمن والحُكْم، وتعزز الإصلاح التاريخي في النظام القضائي".