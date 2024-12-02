أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، اليوم، أن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورة غير عادية سيعقد الأحد المقبل بناء على طلب فلسطين، وقد حظي الطلب بتأييد معظم الدول العربية لعقد المجلس الطارئ.

وأضاف السفير العكلوك أن إنعقاد هذا الإجتماع يأتي متابعة لقرار القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض نوفمبر الماضي، بهدف تحقيق موقف عربي مؤثر وضاغط لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، في ظل إستمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لما يقرب من 14 شهر متواصلة، وإمعان العدوان الإسرائيلي الغاشم في إرتكاب مجازر دموية بشعة بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأشار العلوك إلى تهديدات وزراء في حكومة الإحتلال بتقليص عدد سكان قطاع غزة إلى النصف، وجرائم التهجير القسري والتجويع التي تنفذها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال خاصة في شمال قطاع غزة والأوضاع الكارثية التي فرضتها إسرائيل في القطاع.