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وفاة مهندس هجرة يهود إيران والعراق إلى إسرائيل

وكالات
نشر في: الإثنين 3 يناير 2022 - 3:35 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يناير 2022 - 3:35 م
توفى، اليوم الاثنين، الوزير الإسرائيلي السابق، موردخاي بن بورات عن عمر ناهز 98 عاما، وفاة مهندس هجرة يهود إيران والعراق إلى إسرائيل, وولد بن بورات في بغداد عام 1923 وقدم إلى إسرائيل عام 1945 والتحق في صفوف تنظيم الهاجانا العسكري حيث كان قائد سرية في الحرب عام 1948. وبعد ذلك عاد إلى العراق للعمل على تمكين هجرة اليهود العراقيين إلى إسرائيل حيث تم اعتقاله عدة مرات من قبل السلطات العراقية.

وعام 1979 أرسل إلى إيران لمؤازة اليهود الإيرانيين على الفرار عقب الثورة الإيرانية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكان بن بورات قد شغل منصب رئيس المجلس المحلي اور يهودا لمدة 14 عاما وفي العام 1965 انتخب عضوا في الكنيست من قبل حزب "رافي"، ثم شغل منصب وزير في حكومة الليكود في الثمانينيات من القرن الماضي.

وفي العام 2001 منح موردخاي بن بورات جائزة إسرائيل لعطائه للدولة مدى حياته.

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