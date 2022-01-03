 إسرائيل تعتزم إعادة فتح حدودها أمام السياح الملقحين اعتبارا من 9 يناير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تعتزم إعادة فتح حدودها أمام السياح الملقحين اعتبارا من 9 يناير

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الإثنين 3 يناير 2022 - 4:06 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يناير 2022 - 4:06 م
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إعادة فتح حدودها أمام السياح، ما يسمح لمن يُعتبرون ملقحين ضد كوفيد-19 بدخول البلاد اعتبارا من 9 يناير.

ولا ينطبق تخفيف القواعد سوى على السياح القادمين من الدول غير المصنفة شديدة الخطورة.

وكانت إسرائيل منعت السياح من دخولها جراء خطر انتقال متحور أوميكرون الجديد وشديد العدوى من فيروس كورونا، حيث جرى رصد الحالات الأولى للمتحور في أواخر نوفمبر.

وجاءت خطوة اليوم الإثنين فيما قرر الخبراء أن القاعدة لم يعد لها معنى بالوضع في الاعتبار سرعة انتشار المتحور في البلاد.

وجاء التخفيف بعد اجتماع عقده رئيس الوزراء نفتالي بينيت، مع وزراء الخارجية والداخلية والصحة والسياحة والنقل.

ويجب أن يخضع السياح الذين يصلون إسرائيل لحجر صحي يستمر 24 ساعة حتى تأتي نتيجة اختباراتهم سلبية للفيروس بعد اختبار (بي سي آر).

وبموجب القواعد الإسرائيلية، فإن الأشخاص الذين يُعتبرون مطعمين هم من تلقوا جرعات لقاح مضاد لكورونا خلال الستة أشهر الماضية أو من تلقوا جرعة تعزيزية.

وتنطبق قواعد الدخول الجديدة أيضا على من تعافوا من الفيروس.

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