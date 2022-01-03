لجنة الانتخابات الفلسطينية تستبعد إجراء الانتخابات المحلية في غزة

استبعدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية مساء اليوم الأحد، التمكن من إجراء انتخابات المجالس المحلية (البلديات) في قطاع غزة المقررة في مارس المقبل.

وقالت اللجنة في بيان صحفي إنها تلقت أمس رسالة من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حول موقفها من الانتخابات المحلية التي كانت جرت مرحلتها الأولى بشكل جزئي في الضفة الغربية الشهر الماضي.

وبحسب اللجنة "تضمنت رسالة حماس بعض الأمور السياسية التي رأت الحركة أنها ضرورية لموافقتها على الانتخابات المحلية وتتمثل في ضمانات خطية بإجراء الانتخابات كما هو مقرر".

وأضافت أن رسالة حماس تضمنت كذلك قضايا تتعلق بقانون الانتخابات وتحديدا إلغاء تشكيل محكمة قضايا الانتخابات وإعادة اختصاص البت في الطعون إلى محاكم البداية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت لجنة الانتخابات أن رئيسها حنا ناصر وجه رسالة جوابية إلى حماس، أشار فيها الى أن هذه المطالب "سياسية وتتطلب مخاطبة المستوى السياسي بشأنها، ولا تملك اللجنة صلاحية البت فيها".

وذكر ناصر في رسالته أنه إلى حين تحقق ذلك، تعتبر اللجنة أن موقف حماس "يعني عدم التمكن من إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بالوقت الحاضر، لا سيما أن الوقت المتاح قصير جدا حيث من المقرر أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين للانتخابات المحلية خلال بضعة أيام وفقاً للجدول الزمني المعلن".

وأضاف ناصر أنه وجه رسالة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه يعلمه بفحوى رسالة حماس، ورد اللجنة على هذه الرسالة، مطالبا الحكومة باتخاذ قرار بخصوص الانتخابات في قطاع غزة بناء على ذلك.

وجرت في 11 ديسمبر الماضي المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية في 154 هيئة محلية في محافظات الضفة الغربية فيما تم تأجيل إجرائها في قطاع غزة بسبب موقف حماس الرافض.

وأجريت أخر انتخابات محلية فلسطينية في 13 أيار/مايو عام 2017 وتلتها تكميلية في تموز/يوليو من ذات العام في الضفة الغربية دون قطاع غزة في وقت تطالب حماس بتوافق كامل قبل إجراء الانتخابات.

ويعاني الفلسطينيون منذ انقسام داخلي منذ منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية، فيما لم تجر منذ ذلك الوقت أي انتخابات رئاسية أو تشريعية في غياب التوافق عليها.