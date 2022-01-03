 الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المستشفى التي يبقع بها الأسير الفلسطيني أبو هواش - بوابة الشروق
الإثنين 3 يناير 2022 7:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك هل يحسم الأهلي والزمالك التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المستشفى التي يبقع بها الأسير الفلسطيني أبو هواش

وكالات:
نشر في: الإثنين 3 يناير 2022 - 7:14 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يناير 2022 - 7:14 م
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على المتضامنين مع الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام هشام أبو هواش، في مستشفى "أساف هروفيه" حيث يقبع، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأدان نادي الأسير الفلسطيني الاعتداء على المتضامنين، متسائلا: "إن كان هذا سلوك قوات الاحتلال داخل مستشفى بحق متضامنين مدنيين بهذه الهمجية، فماذا يمكن أن يكون مصير الأسير أبو هواش؟".

وأضاف إن "هذا الاعتداء مؤشر يضع أمامنا مخاطر مضاعفة على حياة الأسير أبو هواش ومصيره، في الوقت الذي يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة بعد مرور 140 يومًا على إضرابه".

وأكّد نادي الأسير أن هذه الاحتمالية تتضاعف مع مرور مزيد من الوقت على إضرابه دون الاستجابة لمطلبه، محذرا من محاولة الاستفراد به، في الوقت الذي يمر إضرابه بفترة حاسمة وخطيرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك