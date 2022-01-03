الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المستشفى التي يبقع بها الأسير الفلسطيني أبو هواش

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على المتضامنين مع الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام هشام أبو هواش، في مستشفى "أساف هروفيه" حيث يقبع، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وأدان نادي الأسير الفلسطيني الاعتداء على المتضامنين، متسائلا: "إن كان هذا سلوك قوات الاحتلال داخل مستشفى بحق متضامنين مدنيين بهذه الهمجية، فماذا يمكن أن يكون مصير الأسير أبو هواش؟".



وأضاف إن "هذا الاعتداء مؤشر يضع أمامنا مخاطر مضاعفة على حياة الأسير أبو هواش ومصيره، في الوقت الذي يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة بعد مرور 140 يومًا على إضرابه".



وأكّد نادي الأسير أن هذه الاحتمالية تتضاعف مع مرور مزيد من الوقت على إضرابه دون الاستجابة لمطلبه، محذرا من محاولة الاستفراد به، في الوقت الذي يمر إضرابه بفترة حاسمة وخطيرة.