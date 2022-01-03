نصرالله يحمّل أمريكا مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في المنطقة

حمّل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الولايات المتحدة مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في لبنان وفلسطين، ومسؤولية الحرب على سوريا والعراق داعياً إلى عدم اعتبارها صديقاً.

وقال نصر الله في كلمة خلال احتفال أقامه " حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم الإثنين، في الذكرى السنوية الثانية لقائد قوة القدس اللواء قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما " كل ما فعلته "اسرائيل" في لبنان من حروب وغارات ومجازر تتحمل مسؤوليته الولايات المتحدة ..فكيف ننظر اليها أنها صديق؟".

وأضاف " من قتل السوريين وأدخل بلادهم في أتون الحرب المدمرة هي الإدارة الأمريكية".

وحمّل نصرالله الولايات المتحدة مسؤولية " كل جرائم "إسرائيل" في فلسطين والمنطقة"، مشيراً إلى أن " القاتل الأمريكي احتل العراق وقتل عشرات الاف العراقيين ودمر المواقع في البلد ونهب ثروات البلد ومارس أبشع أنواع التعذيب بحق العراقيين".

وأضاف" العدوان الأمريكي على سوريا ما زال مستمرا بأشكال مختلفة وأسوأ ما تواجهه سوريا اليوم هو الحصار الاقتصادي وقانون قيصر".

ولفت إلى أن " أمريكا هي التي احتلت واستبدت بالعراق وارتكبت المجازر قبل اغتيال سليماني، وصنعت داعش وتتحمل كل الجرائم التي ارتكبتها في العراق"، مشيراً إلى أن " إيران كانت أول من وقف إلى جانب الشعب العراقي في مواجهة داعش الذي جاءت به واشنطن".

وأشار إلى أن " الحرب على اليمن هي حرب أمريكية تنفذها السعودية والأميركيون هم من تلاعبوا بالدول الخليجية أثناء حصار قطر لسحب الأموال منها".

وعن اتهام حزب الله بتخريب علاقات لبنان بالسعودية قال نصرالله " نحن لم نعتد ولم نهاجم السعودية بل هي كانت شريكة في الحرب الكونية على المنطقة"، متهما السعودية بأنها كانت تقف خلف "داعش" في سوريا التي لو انتصرت لكانت الكارثة التاريخية في لبنان".

وقال " السعودية أرسلت شبابها لقتل الشباب والرجال والأطفال العراقيين في العمليات الانتحارية وإيران أرسلت شبابها ليُقتلوا دفاعًا عن الشباب والرجال والأطفال العراقيين في كل المحافظات العراقية".

واتهم نصرالله السعودية بأنها "تآمرت على شعوب المنطقة"، قائلاً "كان لنا شرف أن نقف بوجه هؤلاء القتلة المتآمرين على بلادنا وشعوبنا وعلى دماء وأعراض الرجال والنساء في لبنان".

واعتبر أن "استقالة أي وزير لبناني لن يغير من موقف السعودية لأن مشكلتها هي مع الذين هزموا مشروعها".

وعن الوضع اللبناني أكّد نصرالله " على أهمية أي دعوة للحوار بين اللبنانيين، والتمسك بورقة التفاهم بين " حزب الله" و" التيار الوطني الحر".

وأكّد نصرالله" على أهمية الحوار وأهمية أي دعوة للحوار بين اللبنانيين".

وأضاف " نحن حريصون جداً على الحلفاء والأصدقاء، وفيما يتعلق بعلاقة التيار الوطني الحر بـ(حزب الله) نحن متمسكون بالتفاهم وحاضرون لتطويره بما يحقق المصلحة الوطنية".

كان المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية العميد الركن تركي المالكي قدصرح في السادس والعشرين من الشهر الماضي بأن "تنظيم حزب الله الإرهابي نشر الدمار في المنطقة والعالم، وهو يتحمل المسؤولية في استهداف المدنيين في السعودية واليمن."