الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي للاحتجاج على اقتحام وزير المسجد الأقصى

قال مسؤول أردني إن المملكة استدعت السفير الإسرائيلي احتجاجا على زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير،، اليوم الثلاثاء، للمسجد الأقصى، بحسب وكالة رويترز.

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الثلاثاء، بأشد العبارات إقدام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي في بيان صحفي إن "قيام أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مُدانة، وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مؤكداً أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاهاً خطيراً يجب على المجتمع الدولي العمل على وقفه فوراً".