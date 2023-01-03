نصرالله: التعرض للمسجد الأقصي والمقدسات بفلسطين سيفجر الوضع بالمنطقة

حذر الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية حسن نصرالله، من أن التعرض للمسجد الأقصى والمقدسات في فلسطين لن يفجّر الوضع في فلسطين فقط، بل في المنطقة بكاملها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نصرالله مساء اليوم الثلاثاء، عبر شاشة في احتفال نظمه "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت، بالذكرى الثالثة للقائدين الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس والعراقي أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي.

وقال نصرالله إن التعرض للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين وبيت المقدس لن يفجّر الوضع داخل فلسطين فقط بل قد يفجر المنطقة بكاملها"، مضيفاً "إذا كنتم لا تريدون حرباً ثانية في المنطقة عليكم أن تكبحوا جماح هؤلاء المتطرفين".

وتابع نصرالله "نحن جاهزون ولن نسمح بتغيير قواعد الاشتباك أو أي مسّ بما هو وضع قائم على مستوى الحماية للبنان".

وعن الحكومة الاسرائيلية الجديدة، قال نصرالله "نحن أمام حكومة فاسدين ومجرمين ومتطرفين ومتشددين وهذه الحكومة لا تخيفنا وهذا يعجّل في نهاية الكيان الاسرائيلي".

وعن ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان، قال السيد نصرالله "لا تنتظروا الخارج وهناك من يتحدث عن دور فرنسي ودور قطري وهذا أمر مبالغ به والأصل هو هنا وظروف البلد الآن مختلفة عن أي وقت مضى وهي تضغط على الجميع".

ولفت إلى أنّ "رئيسا لا يطعن المقاومة يعني لا يذهب بالبلد إلى حرب أهلية ورئيس يريد الوفاق والحوار ويساعد في حماية لبنان امام التهديدات والمخاطر فهذه مصلحة وطنية لكل البلد".

وعن سليماني قال السيد نصرالله أن سليماني "تولى خلال عقدين قيادة قوة القدس في حرس الثوري الايراني وقد واجه نسختين من المشروع الامريكي ".

ورأى أن المشروع الأمريكي "في منطقتنا يتمثل بالهيمنة والتسلط والسيطرة على النفط والإمساك بكل شيء وفي قلب هذا المشروع إسرائيل التي يجب أن تبقى قوية ".

وأشار إلى أن "الهدف من اغتيال القائدين سليماني والمهندس هو كسر المقاومة وارهاب العراقيين وإضعاف أطراف محور المقاومة في سوريا وإيران ولبنان وفلسطين"، مشيراً إلى أن "النتيجة كانت معاكسة للمخطط الامريكي".