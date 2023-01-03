 مسؤول إسرائيلي: نتنياهو ملتزم بالحفاظ على الوضع القائم بالمسجد الأقصى - بوابة الشروق
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مسؤول إسرائيلي: نتنياهو ملتزم بالحفاظ على الوضع القائم بالمسجد الأقصى

وكالات
نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 7:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 7:01 م

قال مسؤول بمكتب بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي ملتزم "بالحفاظ بصرامة على الوضع القائم" بمجمع المسجد الأقصى، وذلك بعدما أثارت زيارة وزير يميني متطرف إلى باحات المسجد إدانات عربية.

وقال المسؤول إن الوزراء زاروا المجمع في الماضي بما لا يخرق الوضع القائم الذي يسمح للمسلمين بممارسة شعائرهم في الموقع المقدس بينما لا يسمح لغيرهم سوى بالزيارة، بحسب وكالة رويترز.
وقام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف بزيارة قصيرة إلى مجمع المسجد الأقصى اليوم، وهو موقع يقدسه اليهود أيضا، في خطوة أدانها الفلسطينيون وعدة دول عربية بشدة.

وكتب بن جفير في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "جبل الهيكل مفتوح للجميع" مستخدما الاسم اليهودي للإشارة إلى مجمع المسجد الأقصى. وأظهر مقطع فيديو بن جفير وهو يتجول في محيط المجمع محاطا بحراسة أمنية مكثفة وبرفقته يهودي متدين آخر.

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