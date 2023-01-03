أدانت الإمارات والأردن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، باحة المسجد الأقصى المبارك، والذي يعد خرقًا للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً، وشددا على ضرورة وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، وعلى ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة القدس وشؤون المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اليوم بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في المملكة الأردنية الهاشمية، سبل تطوير العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين نحو حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على ضرورة تفعيل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين.

وأكد وزير خارجية الإمارات ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

من جهته، شدد الصفدي على أن الأردن سيستمر في تكريس كل إمكاناته لحماية المقدسات وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، محذرا من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.