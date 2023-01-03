عباس يقرر التوجه لمجلس الأمن لمواجهة اعتداءات إسرائيل على المسجد الأقصى

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الثلاثاء، التوجه لمجلس الأمن الدولي لـ"مواجهة اعتداءات" إسرائيل على المسجد الأقصى في شرق القدس.



وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن عباس كلف بعثة فلسطين في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لـ"إدانة ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى من قبل أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ومجموعات متطرفة، في انتهاك خطير للوضع التاريخي والقانوني في القدس المحتلة".



وأكد عباس على "أهمية هذا التحرك الدولي لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأن هذا التحرك يتم بالتنسيق مع الأردن والمجموعات الشقيقة والصديقة في الأمم المتحدة".

كانت الرئاسة والفصائل الفلسطينية ودول عربية وإسلامية أدانت دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم إلى المسجد الأقصى في شرق القدس والتجول في ساحاته.



وبحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية، دخل بن غفير إلى المسجد الأقصى لنحو 15 دقيقة من جهة باب المغاربة التاريخي وقام بجولة قصيرة في باحات المسجد وسط انتشار مكثف للشرطة الإسرائيلية.



وتعهد بن غفير بالعمل على تشريع صلاة اليهود في المسجد الأقصى، معتبرا أن منعهم من ذلك يعتبر "انتهاكا لحرية العبادة".



والمسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، فيما يعتبر اليهود باحة المسجد الأقصى التي يطلقون عليها اسم جبل الهيكل، أقدس موقع في ديانتهم، وهو ما يجعل من المسجد أبرز ملفات الصراع الساخنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.