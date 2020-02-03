كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل وفاة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم

أكد مصدر أمنى أنه فيما يتعلق بما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية من أخبار مغلوطة حول حادث السير الخاص بالرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم ونادى الجونة السابق، والذى أسفر عن وفاته، فقد تبين عقب مراجعة كاميرات الإدارة العامة للمرور بموقع الحادث أن سبب الحادث يرجع إلى السير بسرعة زائدة.

وتابع المصدر، أنه حال محاولة قائد السيارة تغيير اتجاهه بشكل مفاجئ اختلت عجلة القيادة؛ ما أسفر عن اصطدامه بمثلث خرسانى بالمخرج المؤدى إلى طريق الرماية أدى للحادث، نافيًا اصطدام السيارة بأخرى.

كما أكد المصدر أن تجاوزات سيارات النقل على الطريق بصفة عامة يتم التعامل معها بصورة فورية فى حدود القانون، كما إنه سيتم تشديد العقوبات على مخالفات السرعة الزائدة فى إطار قانون المرور الجديد حال تطبيقه.