تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن رحيل الإنجليزي مارك كلاتنبرج من رئاسة لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق، قبول استقالة كلاتنبرج من منصبه كرئيس لجنة الحكام.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «ليس لي علاقة برحيل كلاتنبرج من رئاسة لجنة الحكام، اتحاد الكرة هو المسؤول عن ذلك الأمر، بسبب البيان الذي ادعى فيه هروبه».

وأضاف: «أنا تحدثت فقط عن الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها فريق الزمالك هذا الموسم، ولكني لم أهاجم كلاتنبرج نهائيًا».

وأوضح رئيس الزمالك:«أحمد دياب اجتمع مع اتحاد الكرة وأخبرهم أن الأندية تشكو من كثر أخطاء الحكام، واتحاد الكرة لم يدفع راتبه لمدة شهرين».

وواصل: «لم أهاجم جمال علام (رئيس الاتحاد) أو أعضاء اتحاد الكرة نهائيًا، ولكن هناك تعنت ضد نادي الزمالك في أزمة القيد».

وأكمل مرتضى: «حازم إمام تم تعيينه في اتحاد الكرة؛ بسبب ارتباط اسمه بنادي الزمالك فقط، ورغم ذلك يساعد في تدمير ناديه حاليًا».

وأتم: «حازم إمام هو من تعاقد مع كلاتنبرج وفيتوريا مدرب المنتخب، وتسبب أيضًا في عدم قيد صفقات الزمالك، وهو الذي يدير كل شيء داخل اتحاد الكرة».