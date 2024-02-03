الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء: توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية يخفف الضغط على الدولار

قال شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن إطلاق القمر الصناعي المصري التجريبي "Nexsat-1" بداية لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية بمصر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة "dmc"، مساء السبت، أن توطين الأقمار الصناعية يساهم في تخفيف الضغط على الدولار.



وأضاف أن الدولة كانت تتكلف عملة أجنبية لشراء صور أقمار صناعية من الخارج، إلا أنّ إتاحة مثل هذه الأقمار توفّر فرصًا لشراء مثل هذه الصور.



ولفت أيضًا إلى أن القمر لا يغطي مصر وحسب، وبالتالي يمكن أن تُباع صور أقمار صناعية لدول أخرى قد تطلب شراءها، مشيرًا إلى ميزة أخرى تتمثل في المساهمة في تنمية قطاعات مختلفة وزيادة قدرتها على التصدير.



ولفت إلى وضع ثلاثة محددات لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية، الأول هو التصميم الكامل للقمر عبر تحديد المكونات المتاحة، والثاني محور البرمجيات التي تمثل روح القمر، والثالث تجميع المكونات المختلفة واختبارها.



ونوه بأن هذه المحاور تمثّل 60% من صناعة القمر الصناعي وهو المستهدف في مصر، لافتًا إلى أن مثل هذه الأقمار تكون قريبة من الأرض وهي للتصوير والاستشعار عن بعد، ويتراوح ارتفاعها بين 400 و800 كيلو متر فوق سطح الأرض.



وشدد على أن التحكم في تكنولوجيا هذه الأقمار يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الفضاء له دور في تنمية مختلف قطاعات الدولة من خلال رصد كل ما هو أرض مصر، فضلًا عن إمكانية تحديد المعادن في باطن الأرض.



وكانت وكالة الفضاء قد أعلنت نجاح إطلاق القمر التجريبي Nexsat-1 اليوم السبت، وذلك قبالة سواحل مدينة يانججيانج بمقاطعة قوانجدونج بجمهورية الصين الشعبية.



وأكدت وكالة الفضاء فى بيان لها، أنه تم استقبال الإشارات الأولية من القمر التجريبي من أول مرة بنجاح بمقر وكالة الفضاء المصرية.