انتقد الفنان نبيل الحلفاوي اختيار المطربة الراحلة داليدا لبطولة فيلم "اليوم السادس"، رغم مرور نحو 35 عامًا على إنتاج الفيلم، ووفاة البطلة ومخرجه يوسف شاهين.

جاء ذلك في إطار تعليقه على تغريدة لواحدة من نشطاء موقع تويتر، أبدت فيها اندهاشها من اختيار الفنان الراحل عمر الشريف لبطولة فيلم "صراع في الوادي"، ليرد الفنان نبيل الحلفاوي: "هو أهون كثيرًا من اختيار داليدا لبطولة اليوم السادس في دور جدة فلاحة مصرية".

‏ولاقى التعليق تأييدًا كبيرًا من متابعي حساب الفنان نبيل الحلفاوي على تويتر، الذين لم يجدوا تبريرًا لاختيارها لهذا الدور، سوى كونها محاولة من المخرج الراحل يوسف شاهين لترويج فيلمه بأوروبا واستغل شهرة داليدا الذائعة هناك، خاصة أنها كانت تتحدث المصرية بصعوبة، وبلكنة أوربية نظرًا لهجرتها مصر لسنوات طويلة، وعليه لم تكن مناسبة تمامًا للعب الدور.

يذكر أن فيلم "اليوم السادس" من إنتاج وإخراج يوسف شاهين عام 1986، وبطولة داليدا ومحسن محيي الدين وشويكار وحمدي أحمد وصلاح السعدني وسناء يونس وعبلة كامل ومحمد منير والفنان العراقي يوسف العاني، ومثل فيه أيضاً يوسف شاهين.

ويعد "اليوم السادس" آخر أفلام داليدا قبل وفاتها منتحرة في العام 1987، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة أندريه شديد.