ميركل عن مشاوراتها مع الولايات بشأن كورونا: يوم مهم

أكدت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، الأهمية الخاصة للمشاورات التي ستجريها، اليوم الأربعاء، مع رؤساء حكومات الولايات بشأن إجراءات فتح محتملة لإغلاق كورونا.

وفي مستهل المفاوضات، قالت ميركل " إنه يوم مهم" وذلك حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" من مصادر مشاركة في المشاورات الافتراضية، وقالت المصادر: يمكننا أن نسير في عملية تحول نحو مرحلة جديدة".

وكان رؤساء حكومات الولايات أجروا مشاورات منفصلة مع بعضهم البعض، وذلك قبل عقد الجلسة الكبيرة مع ميركل.

وسيجري المجتمعون مشاورات حول كيفية سير جهود احتواء الجائحة بعد الإغلاق المقرر نهايته في السابع من مارس الجاري، كما سيبحثون الفرص المستقبلية لإجراءات الفتح.

وتتوقف هذه الإجراءات بشكل خاص على إمكانيات الاستفادة بانتظام من اختبارات كورونا السريعة والذاتية.

وكانت ميركل توقعت في جلسة لكتلة تحالفها المسيحي أمس الثلاثاء وضع استراتيجية اختبار لشهور أبريل ومايو ويونيو المقبلة.

ونص مشروع قرار تم تحديثه صباح اليوم على إمكانية تخفيف القيود في المناطق التي يستقر فيها معدل الإصابة الأسبوعي (لكل مئة ألف نسمة) دون مئة حالة، حيث يمكن إتاحة إجراءات فتح مقيدة ولاسيما بالنسبة لقطاع تجارة التجزئة مع تحديد مواعيد محددة للتسوق، كما يمكن أيضا فتح المتاحف وصالات العرض وحدائق الحيوان والنباتات " للزائرين مع حجز موعد سابق للزيارة".

وتردد أن مشروع القرار هذا لم يتم التنسيق بشأنه بين كل الولايات بعد، ولا يزال من غير المحدد بعد ما ستسفر المشاورات عنه من قرارات.