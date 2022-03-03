تباينت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس، بسوق العبور للجملة.

وجاءت الأسعار المتداولة على النحو التالي:

تراجعت أسعار الطماطم جنيها واحدا لتتراوح بين 2.25 إلى 3.75 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3.5 إلى 4.5 جنيه.

واستقرت أسعار البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 2.75 جنيه.

بينما ارتقعت أسعار الكوسة ٥٠ قرشا لتتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاصوليا لتترواح بين 14 إلى 20 جنيها.

واستقر سعر الباذنجان البلدي ليترواح بين 5 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

ارتفع سعر البرتقال البلدي 25 قرشا ليتراوح بين 2 إلى 3.50 جنيه.

استقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2.5 إلى 6 جنيهات.

وزاد سعر الليمون البلدي جنيها واحدا ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقرت أسعار الكانتلوب لتتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة ويضاف عليها تكاليف الشحن والنقل في مختلف المناطق.