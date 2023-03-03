الخارجية الفرنسية: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي عن محو بلدة حوارة الفلسطينية مرفوضة

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى محو بلدة "حوارة" الفلسطينية، واصفة تلك التصريحات بـ"المرفوضة وغير المسؤولة".

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان صحفي: "نشعر بالفزع من كلام الوزير الإسرائيلي. فهي تصريحات مرفوضة وغير مسؤولة ولا تليق بوزير في الحكومة الإسرائيلية".

كما اعتبرت الخارجية أن "تلك التصريحات تغذي الكراهية وتؤجج دوامة العنف الحالية".

وجددت فرنسا دعوتها للحكومة الإسرائيلية، بموجب التزاماتها الدولية كقوة احتلال، إلى حماية المدنيين الفلسطينيين ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف.

ويوم الأربعاء الماضي، قال سموتريتش: "أعتقد أن حوارة يجب محوها بالكامل"، مضيفًا: "أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك".

وكان سموتريتش يرد على سؤال خلال حديثه في مؤتمر اقتصادي حول الهجوم الذي شنه عشرات المستوطنين مساء الأحد الماضي على حوارة جنوب نابلس، وأسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات، وإحراق عشرات المنازل ومئات السيارات.