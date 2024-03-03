بريطانيا: هجمات الحوثيين على السفن التجارية بالبحر الأحمر متهورة وغير مقبولة

أدانت السفارة البريطانية لدى اليمن، اليوم الأحد، إلى جانب الشركاء الدوليين، "الهجمات المتهورة وغير المقبولة التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر".

وقالت السفارة في بيان لها، "بالرغم من الجهود الدولية، غرقت الآن سفينة الشحن رومبيار وهي سفينة شحن ترفع علم بليز ويديرها لبنان".

وأضافت "ستسرب السفينة الآن 41 ألف طن من الأسمدة التي كانت تحملها بجانب وقودها إلى البحر الأحمر، ويشكل هذا خطرا بيئيا ويتحمل الحوثيون المسئولية الكاملة عنه".

وأوضحت المملكة المتحدة أنه "لولا الجهود الدولية لحماية الشحن التجاري الدولي لعانت الكثير من السفن الأخرى هذا المصير".

وأكدت أنه يجب على الحوثيين تقديم المصالح اليمنية على ما سواها أولاً ووقف هذه الهجمات.

ويوم أمس السبت، أعلنت خلية الأزمة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، للتعامل مع السفينة "روبيمار " عن غرق السفينة التي تحمل علم "بليز" قبالة السواحل اليمنية، بعد هجمات شنتها مليشيا الحوثي.

ومنذ 12 يناير الماضي، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بدعم دولي، شن غارات على مواقع الحوثيين "لمكافحة" هجمات تشنها الجماعة المتحالفة مع إيران على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

تأتي هذه الغارات بعد أن صعد الحوثيون هجماتهم العسكرية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدين "أنه إذا لم يتوقف العدوان على غزة، ستكون هناك خطوات تصعيدية ومفاجآت جديدة".