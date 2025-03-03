 نقابة المحامين تدين وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة: جريمة حرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نقابة المحامين تدين وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة: جريمة حرب

نقابة المحامين
نقابة المحامين
محمد فتحي
نشر في: الإثنين 3 مارس 2025 - 3:07 م | آخر تحديث: الإثنين 3 مارس 2025 - 3:07 م

أعلنت نقابة المحامين، عن إدانتها الكاملة لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.

وأكدت النقابة، أن تلك التصرفات غير المسئولة عبارة عن ابتزاز رخيص، وجريمة حرب وانقلاب سافر على اتفاق وقف إطلاق النار، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي والإنساني.

وشددت نقابة المحامين، على رفضها القاطع لاستخدام الغذاء كسلاح حرب وتجويع المدنيين، مطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كل مناطق القطاع.

وجددت نقابة المحامين، دعوتها إلى المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان الوصول المستدام للمساعدات.

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