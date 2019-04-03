سانا: الجيش السوري يدمر تحصينات إرهابيي «جبهة النصرة» بريف إدلب الجنوبي

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نفذت وحدات الجيش السوري ضربات مدفعية طالت تحصينات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة عند أطراف قرية بسنقول في منطقة أريحا بريف إدلب الجنوبي أسفرت عن تدمير أحد مقرات الإرهابيين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش دمرت آليات ونقاطا محصنة للتنظيمات الإرهابية في ريف إدلب الجنوبي، وذلك في رد على اعتداءات الإرهابيين المتكررة.

وفي السياق، قضت وحدات من الجيش السوري على مجموعات إرهابية ودمرت لها آليات برمايات دقيقة على محاور تحركها ونقاط تحصنها في قمة النبي أيوب ومحيطها بجبل الزاوية فى الجنوب الغربي من مدينة إدلب.