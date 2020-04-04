ظهرت الفنانة اللبنانية الشهيرة فيروز، اليوم الجمعة، وهي تتلو صلوات من الكتاب المقدس وتدعو الرب لينقذ العالم.

وقالت فيروز في الفيديو الذي نشر لها خلال الصلاة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب": "لكلماتي اصغ يارب... تأمل صراخي.. استمع لصوت دعائي... يا ملكي وإلهي لأني إليك أصلي".

وتابعت: "أوزع صلاتي نحوك وانتظر. أنت تخلص الشعب البائس وأنت تضيء سراجي الرب إلهي ينير ظلماتي لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعا أرض السكوت".

وحرصت فيروز التي اعتادت تقديم ترانيم في الكنائس قبل انتشار فيروس كورونا، على الظهور بإطلالة شتوية هادئة من منزلها، وفضلت أن يكون شعرها انسيابي منسدل على كتفيها وتحاوطها صورًا قديمة لها من حفلاتها السابقة، وكأن ذلك إشارة إلى أن يحرص الجميع على الالتزام بعدم مغادرة المنزل.

وكان آخر ظهور للمطربة فيروز مايو 2017، حينما كانت مع ابنتها المخرجة ريما الرحباني خلال كواليس تصوير ترنيمة "في ملكوتك" التي تم إطلاقها في عيد الفصح.