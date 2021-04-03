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متحدث الصحة: لا تزاحم في مراكز التطعيم ضد كورونا بداية من الأحد

أمل محمود
نشر في: السبت 3 أبريل 2021 - 2:19 ص | آخر تحديث: السبت 3 أبريل 2021 - 2:19 ص

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه سيتم إتاحة تطعيم كورونا بالـ 5 آلاف مركز طبي ومستشفى في جميع أنحاء الجمهورية في حالة زيادة أعداد المتقدمين للحصول على اللقاح.
وناشد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، المواطنين بالالتزام بمواعيدهم في تلقي اللقاحات لكي لا يحدثوا تكدسات في مراكز التطعيم، مشيرًا إلى عقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لاحتماع اليوم مع مديري المراكز لإعادة توزيع المواطنين المسجلين في حالة التكدسات.
وأكد أنه من يوم الأحد المقبل لن يكون هناك تزاحم في مراكز تطعيم اللقاحات، مضيفًا أنه تم مضاعفة أعداد الأطقم الطبية بمراكز التطعيم ضد كورونا لتسريع عملية الحصول على اللقاحات.
وأوضح أن الموقع الإلكتروني لتسجيل المواطنين للحصول على اللقاح يختار المواطنين وفقًا لعوامل الخطورة لدى كل مواطن، والأمراض المزمنة التي يعانيها بشكل إلكتروني دون تدخل العامل البشري.

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