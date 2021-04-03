«هيئة الدواء»: مدينة الدواء صرح إنتاجي ضخم مؤهل للحصول على اعتمادات الجودة

قالت رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق بهيئة الدواء المصرية، إن مدينة الدواء تعد صرح إنتاجي ضخم مجهز بأحدث الوسائل والتقنيات التي تؤهله للحصول على الاعتمادات في الجودة وتنافسية المستحضرات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، صباح السبت، أن مدينة الدواء من أكبر الصروح الصناعية الدوائية، مشيرة إلى أنه يضم خطوط إنتاج أدوية أمراض الجهاز التنفسي ومضادات الحساسية والأوعية الدموية.

وأوضحت أن سوق الدواء في مصر واعد وينمو بسرعة بمعدل يصل إلى 24%، مضيفة أنه خلال العام الماضي حجم مبيعات القطاع بلغ 125 مليار جنيه، وأكثر من 80% من تلك الأدوية تصنيع محلي.

وأشارت إلى دور الدولة في التوسع الأفقي في قطاع الدواء لإنتاج أكثر من مستحضر والتوسع في خطوط الإنتاج، موضحة أن المستحضرات الدوائية المصرية مؤهلة للمنافسة العالمية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الخميس الماضي، افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.