متحدث الصحة: زيادة عدد مراكز التطعيم ضد كورونا لـ200 آخرين لتخفيف التكدسات

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه كان يتم إرسال رسائل التوجه لتلقي لقاح كورونا لما يقرب من 50 فردًا لكل مركز تطعيم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، أنه كان لا يتوجه نصف هذا العدد إلى مراكز التطعيم ما يجعلهم يحصلون على التطعيم بشكل سريع، ذاكرًا أنه بعد توافد كميات أكبر من اللقاحات تم التوسع في أعداد الرسائل التي يتم إرسالها للمواطنين بواقع 250 رسالة موجه لكل مركز تطعيم.

وذكر أنه تم زيادة عدد مراكز التطعيم من 40 مركزًا لـ 139 مركزًا، لاستيعاب الزيادة في أعداد المواطنين مع توافد شحنات اللقاح، مشيرًا إلى أنه تم السماح بمدة 3 أيام فقط للمتخلفين عن التطعيم بالتوجه للمركز للحصول عليه.

وأوضح أنه مع التوسع في أعداد الذين يتم إرسال رسائل تلقي التطعيم لهم وإتاحة فترة زمنية للمتخلفين والذين تصل نسبتهم إلى نحو 40% ممن سبق إرسال رسائل لهم أدى ذلك للتزاحم على بعض مراكز التطعيم في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وأشار إلى زيادة عدد مراكز التطعيم ضد كورونا بنحو 200 مركز جديد إلى جانب الـ 139 مركزًا، من بينهم 40 مركزًا في القاهرة فقط، مع إعادة توزيع المواطنين المسجلين لتخفيف الضغط على المراكز التي تشهد تكدسًا.