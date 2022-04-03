مُستشار بالرئاسة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتصعيد الأوضاع في القدس

حذر مستشار شؤون القدس بديوان الرئاسة الفلسطينية أحمد الرويضي، اليوم الأحد، من إقدام الاحتلال ومستوطنيه على ارتكاب مجزرة بحق المصلين بالمسجد الأقصى، في ظل التصعيد والتحريض من قبل المستوطنين باستهداف الأقصى خلال شهر رمضان.

وأضاف الرويضي، في تصريح صحفي، أن ما جرى أمس من تواجد عسكري كبير للاحتلال في القدس، والاحتكاكات التي سجلت في محيط باب العمود، واقتحام الأقصى بأعداد كبيرة يؤكد أن الاحتلال يسعى لتصعيد الأوضاع في القدس.

وأوضح أن الاحتلال، يقوم بتسخين الأوضاع في القدس ولديه قرار بالتصعيد عبر الاعتقالات واستهداف المصلين، داعيا إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على المقدسيين.

وأضاف الرويضي، أن التصريحات الخطيرة الصادرة عن قادة المستوطنين تؤكد أنهم ينوون تنفيذ اعتداءات بحق المقدسيين.