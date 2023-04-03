أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، النار على شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب حاجز الجلمة شمال جنين.



وبثت وسائل إعلام فلسطينية، مقطع فيديو يوثق اللحظة الأولى لعملية قتل الشاب الفلسطيني.







وزعمت وسائل إعلام عبرية، أن الشاب وصل مسلحا إلى حاجز الجلمة وتم إطلاق النار عليه.



وزعم متحدث باسم جيش الاحتلال: "لاحظ حراس سلطة المعبر التابعة لوزارة الجيش عند معبر الجلمة قبل فترة وجيزة فلسطينيًا يتجول وبيده مسدس على الجانب الفلسطيني من المعبر، أطلق حراس المعبر نيران تحذيرية باتجاه المشتبه به الذي صعد إلى سيارة وفر من مكان الحادث".



في حين، نقلت قناة ريشت كان العبرية عن الجيش الإسرائيلي: "فلسطيني مسلح اقترب من حاجز الجلمة وأطلق حراس الأمن النار في الهواء وفر من المكان .. لا يوجد إصابات".