الاتحاد الأوروبي يدين قصف بعثة إيران بدمشق ويدعو لضبط النفس

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أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، قصف القسم القنصلي بسفارة إيران في العاصمة السورية دمشق، داعيا إلى إظهار "أقصى درجات ضبط النفس" بشأن الحادثة.

جاء ذلك في بيان للاتحاد نشر على موقعه الإلكتروني الرسمي، وفقا لوكالة الأناضول.

ومساء الاثنين، أعلنت إيران تعرض القسم القنصلي في سفارتها بدمشق لهجوم صاروخي إسرائيلي، فيما أفاد الحرس الثوري الإيراني بمقتل 7 من أعضائه، بينهم جنرالان.

وذكر البيان أن "الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على المنشأة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق في 1 أبريل/ نيسان" الجاري، دون الإشارة إلى إسرائيل بشكل مباشر.

وأدان الاتحاد أيضا سقوط ضحايا في القصف.

وشدد على أنه "وفي ظل الوضع الإقليمي المتوتر للغاية، من الضروري إظهار أقصى درجات ضبط النفس".

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن "المزيد من التصعيد في المنطقة ليس في مصلحة أحد".

وأكد على "وجوب احترام مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها في جميع الأحوال وفي جميع الظروف وفقا للقانون الدولي".

وبينما نفت إذاعة الجيش الإسرائيلي استهدافه مبنى السفارة الإيرانية، زعمت قصف مبنى مجاور لها "كان بمثابة المقر العسكري للحرس الثوري".