زيادة الشرائح الضريبة على السجائر بنسبة 12%

قررت مصلحة الضرائب فتح الشرائح الخاصة بالسجائر بنسبة تقترب من 12% حيث قرر فتح شرائح الفئة الأولي لتتراوح من جنيه إلى 34.7 جنيه فيما كانت تتراوح في السابق من جنيه إلى 31 جنيها بحسب إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات.



وأضاف إمبابي انه تقرر فتح الشرائح الخاصة بسجائر الفئة المتوسطة لتتراوح من 34.8 إلى 50.40 جنيها مقابل 31 إلى 45 جنيها سابقا.



وكانت الحكومة قررت في نوفمبر الماضي تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016



وتضمنت التعديلات لضريبة القيمة المضافة على السجائر، والتي تسمح بزيادة الأسعار الرسمية للسجائر بنحو 12% على الأقل سنوياً.



وتضمنت التعديلات زيادة الضرائب المفروضة على السجائر من خلال زيادة الحدين الأدنى والأعلى لشريحة سعر العلبة بواقع 12% سنويًا لمدة 5 سنوات.



وتضمن مشروع القانون، زيادة ضريبة الجدول بنحو 50 قرشًا على الشرائح الثلاث لأسعار السجائر، بحيث تصبح 450 قرشًا على السجائر التي تقل أسعار عن 31 جنيهًا و700 قرش على السجائر التي تتراوح أسعار بين 31 و45 جنيهًا و750 قرشًا على السجائر التي تزيد أسعارها على 45 جنيهًا.