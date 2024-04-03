روسيا تتهم فرع سلسلة متاجر أوشان الفرنسية بانتهاك قواعد الضرائب

أعلنت هيئة الضرائب الروسية، انتهاء التحقيق في مخالفة سلسلة متاجر أوشان الفرنسية في روسيا لقواعد الضرائب وطالبتها بسداد 181 مليون روبل (95ر1 مليون دولار) إضافية كضرائب مستحقة عن 2023.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أوشان لم تعلق على هذه الأنباء.



وفي فبراير الماضي، طالب أندريه لوجوفوي النائب الأول لرئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد في مجلس النواب الروسي (الدوما)، وزارة المالية وجهاز الأمن الاتحادي الروسي، بالتحقيق في أنشطة سلاسل متاجر التجزئة الفرنسية أوشان ولوري مارلين وديكاتلو في السوق الروسية.



وقال لوجوفوي في ذلك الوقت إن لديه معلومات عن قيام أوشان بتعظيم أرباحها في روسيا.



يذكر أن الكثير من سلاسل التجزئة الأوروبية مثل أيكيا السويدية غادرت روسيا بعد حربها ضد أوكرانيا في أواخر فبراير 2022، في حين ظلت سلاسل أخرى مثل أوشان.



وبحسب موقع آر.بي.سي الإخباري، بلغت إيرادات أوشان في روسيا خلال العام الماضي 226 مليار روبل.