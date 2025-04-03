ما تأثير تعريقات ترامب الجمركية على مصر؟ خبير يوضح

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية على بعض الدول العربية، حيث سيتم فرض 10% على كل من مصر والسعودية والإمارات، فيما قرر فرض رسوم تتجاوز 20% على سوريا والعراق والأردن.

وقال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي على مصر لن يكون لها تأثير مباشر كبير، لأن الولايات المتحدة تُعد شريكًا تجاريًا محدودًا، حيث تمثل الصادرات المصرية إليها حوالي 10% من إجمالي الصادرات المصرية.

وأوضح فؤاد في تصريحاته لـ"الشروق" أنه إذا تم استبعاد السلع المصدرة ضمن اتفاقية الكويز، فإن السلع المصدرة إلى أمريكا ستشكل حوالي 5% فقط من إجمالي الصادرات. وأضاف أن التأثير غير المباشر قد يظهر من خلال انعكاس تأثير هذه الرسوم على سلاسل الإمداد، خاصة بالنسبة للدول التي تستورد من مصر بعض مدخلات الإنتاج لمنتجاتها المصدرة إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى الحاجة لدراسة شاملة لتقييم أثر هذه القرارات.

وتُعد "الكويز" اتفاقية تجارية تجمع بين مصر وإسرائيل وأمريكا، وتسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الولايات المتحدة دون جمارك بشرط احتوائها على مكون إسرائيلي بنسبة محددة. تم توقيع الاتفاقية في نهاية عام 2004، ودخلت حيز التنفيذ في فبراير 2005، وكانت نسبة المكون الإسرائيلي عند بدء تنفيذها 11.7%، وانخفضت بعد عامين إلى 10.5%.

ووفقًا لبيانات سابقة صادرة عن البنك المركزي المصري، بلغت الواردات الأمريكية إلى مصر 3.9 مليار دولار، بينما بلغت الصادرات المصرية إلى أمريكا 3.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، حيث تستحوذ الملابس والمنسوجات على نحو 51% من إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين.

كما قرر ترامب فرض رسوم على المغرب بنسبة 10%، والأردن بنسبة 20%، بينما فرض رسومًا بنسبة 41% على سوريا، و31% على ليبيا، و39% على العراق.

وخلال كلمة ألقاها في البيت الأبيض، أعلن ترامب أن اليوم هو "يوم التحرير"، معتبرًا أنه سيكون موعدًا "لإعادة ولادة الصناعة الأمريكية"، مؤكدًا أن الوظائف والمصانع ستعود سريعًا إلى الولايات المتحدة.

وأضاف خلال الفعالية أن العديد من الأمريكيين عانوا من بيئة التجارة غير العادلة، مشددًا على أن الأسعار ستنخفض أمام المستهلكين الأمريكيين، كما أن الشركات الأمريكية ستحقق أرباحًا كبيرة بسبب الرسوم الجمركية المفروضة.

وفي تصريحات سابقة لـ**"الشروق"،** قال الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا ارتفع بنسبة 10% بنهاية العام الماضي، ليصل إلى 7.7 مليار دولار، مقابل 7 مليارات دولار في عام 2023.

وأضاف أن أبرز السلع التي يجري تداولها بين البلدين تشمل الملابس، ومحضرات الخضر والفاكهة، والسجاد، وبعض الأنسجة، واللدائن ومصنوعاتها.