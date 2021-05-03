العراق: وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر الأمريكي

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، عن وصول شحنة جديدة من لقاح "فايزر" الأمريكي المضاد لفيروس كورونا.

وقالت شركة تابعة لوزارة الصحة والبيئة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن شحنة جديدة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد، وصلت العراق ضمن جدول التسليم الأسبوعي المتعاقد عليه مع شركة فايزر، لافتا إلى وصول شحنات أخرى بشكل أسبوعي.

وأضافت، أنه "تم توزيع الصناديق على أسطول البرادات المخصص لنقلها حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد إلى نقاط التلقيح في محافظات العراق كافة بما فيها إقليم كردستان".

في سياق آخر، دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، نظيره الإيطالي ماريو دراغي لزيارة العراق، حيث أرسل له رسالة تهنئة بمناسبة تسلمه منصبه الجديد، متضمنة دعوة لزيارة العراق.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، أن الرسالة تسلمها نيابة عن رئيس الوزراء الإيطالي وزير الخارجيّة الإيطاليّ لويجي دي مايو، خلال لقاءه نظيره العراقي فؤاد حسين، في العاصمة الإيطالية روما، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وروما، وسُبُل ترسيخها في إطار تعزيز التعاون المُشترَك بين البلدين، والعمل على تفعيل اللجنة العراقيَّة-الإيطاليّة المشتركة بما يُسهِم في تحقيق مصالح البلدين.

وأكّد الوزير العراقي، خلال اللقاء، أنّ "العراق أصبح الآن ساحة جاذبة للشركات والاستثمارات الخارجيّة في مُختلِف القطاعات بعد تحقيق النصر النهائيّ على عصابات داعش الإرهابيّة، واستتباب الأمن، وانفتاحه سياسيّاً على مُحيطه الإقليميّ والدوليّ، مشيرا إلي رغبة العراق في أن تكون الشركات الإيطالية المُختصّة بمجال الطاقة والنفط حاضرة بقوة، والاستفادة من الخبرات الإيطالية في مجال الآثار".