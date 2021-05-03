يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

وأشار الخبراء -في بيان، اليوم الإثنين- إلى أنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأضافوا أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 40 23

الإسكندرية 34 20

وادي النطرون 36 22

طنطا 40 21

شبين الكوم 40 23

دمنهور 37 21

بلطيم 32 20

مطروح 33 19

السلوم 34 20

سيوة 41 23

بورسعيد 30 20

دمياط 30 20

الزقازيق 40 22

المنصورة 39 21

الإسماعيلية 40 21

السويس 40 22

العريش 33 20

رفح 31 20

رأس سدر 36 22

نخل 38 18

نويبع 38 25

طابا 33 24

كاترين 31 17

الطور 35 25

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 39 27

مرسى علم 36 25

الفيوم 40 23

بني سويف 41 23

المنيا 41 24

أسيوط 41 24

سوهاج 42 25

قنا 42 26

الأقصر 42 27

أسوان 42 28

إدفو 43 27

أبوسمبل 41 27

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 36 25

أبو رماد 37 26

حلايب 33 25

رأس حدربة 33 24