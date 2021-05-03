 العراق: هجوم صاروخي على قاعدة بلد الجوية العراقية - بوابة الشروق
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العراق: هجوم صاروخي على قاعدة بلد الجوية العراقية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 3 مايو 2021 - 7:24 م | آخر تحديث: الإثنين 3 مايو 2021 - 7:24 م

أفادت مصادر أمنية، في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية، اليوم الإثنين، بأن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على قاعدة بلد الجوية بصلاح الدين العراقية مساء اليوم.

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