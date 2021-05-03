العراق: هجوم صاروخي على قاعدة بلد الجوية العراقية

أفادت مصادر أمنية، في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية، اليوم الإثنين، بأن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على قاعدة بلد الجوية بصلاح الدين العراقية مساء اليوم.