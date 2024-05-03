نهضة بركان يودع الكأس قبل مواجهة الزمالك بنهائي الكونفدرالية

ودع نهضة بركان بطولة كأس العرش المغربي بعد الخسارة أمام الجيش الملكي بركلات الجزاء الترجيحية، ضمن منافسات دور الـ32.

انتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بنتيجة 2-2، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح ويتفوق فيها الجيش الملكي بنتيجة 8-7، ليتأهل الجيش الملكي إلى دور الـ16 من بطولة كأس العرش المغربي ويضرب موعدًا مع نهضة الزمامرة.

ويلاقي الفائز من مباراة الجيش الملكي ونهضة الزمامرة، مع فريق أولمبيك الدشيرة، في ربع نهائي كأس العرش المغربي، على أن يتأهل الفائز باللقب للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويأتي توديع نهضة بركان لبطولة كأس العرش المغربي قبل مواجهته المصيرية مع الزمالك، في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 12 مايو بمباراة الذهاب في المغرب، على أن تقام مواجهة الإياب في القاهرة يوم 19 مايو.