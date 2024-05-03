سفير الكويت بالقاهرة: حجم استثماراتنا بمصر يتخطى 15 مليار دولار

قال سفير الكويت بالقاهرة غانم صقر الغانم، إن حجم الاستثمارات الكويتية بمصر يُقدر بأكثر من 15 مليار دولار.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، عُرضت مساء الخميس، أن القطاع الخاص يستثمر بما يقارب عشرة مليارات دولار.

وأوضح أن هذا الحجم من الاستثمارات يدل على الثقة في السوق المصرية من قِبل المستثمرين الكويتيين.

ولفت إلى أنه بعد تشكيل الحكومة الكويتية وعقد اللجنة المشتركة، ستكون هناك وفود استثمارية واقتصادية ستردد على مصر نظرا لأن الخارطة الاقتصادية التي تعرضها مصر جاذبة للاستثمارات.

وتابع: «الكويت موجودة في السوق المصرية، وهناك تعاون في القطاع النفطي، وهناك شركات تعمل بما يقارب من مليار ونصف المليار دولار في القطاع النفطي المصري، ونرى أنه كذلك قطاع واعد نتطلع لقفزات في الاستثمارات الكويتية في السوق المصري».