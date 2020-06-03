البابا فرنسيس: نصلي من أجل الذين فقدوا حياتهم بسبب خطيئة التمييز العنصري

قال قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان: "إننا لا يمكننا أن نسمح أو أن نغلق أعيننا عن أي شكل من أشكال التمييز العنصري أو التهميش وندّعي بأننا ندافع عن قدسيّة كل حياة بشريّة".

وذلك بكلمته اليوم في ختام قداسه للناطقين باللغة الإنجليزية.

وحيا البابا أمس، الذين يتابعون التعليم الأسبوعي عبر وسائل التواصل الاجتماعية، مضيفًا: «أيها الإخوة والأخوات الأعزاء في الولايات المتّحدة، أتابع بقلق الفوضى الاجتماعية المأساوية التي تحصل في بلدكم خلال هذه الأيام بعد وفاة جورج فلويد المأساوية، أيها الأصدقاء الأعزاء لا يمكننا أن نسمح أو أن نغلق أعيننا عن أي شكل من أشكال التمييز العنصري أو التهميش وندّعي بأننا ندافع عن قدسيّة كل حياة بشريّة، وفي الوقت عينه علينا أن نعترف أن العنف الذي شهدتها الليالي الأخيرة هو مدمّر للذات ومضرّ بها، بالعنف لا يمكننا أن نحقق شيئًا، بل نخسر الكثير».

وتابع: "أتّحد اليوم مع كنيسة Saint Paul وMinneapolis والولايات المتحدة الأمريكية بأسرها في الصلاة من أجل راحة نفس جورج فلويد وجميع الذين فقدوا حياتهم بسبب خطيئة التمييز العنصري، لنصلّي من أجل تعزية العائلات والأصدقاء الحزاني ولنصلِّي من أجل المصالحة الوطنيّة والسلام اللذين نتوق إليهما".