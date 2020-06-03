وزير قطاع الأعمال ومحافظ القاهرة يبحثان عددا من الموضوعات المشتركة

بحث وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق مع محافظ القاهرة خالد عبد العال، بمقر ديوان عام المحافظة، عددا من الموضوعات المشتركة بين الجانبين.

وذكرت الوزارة ، في بيان اليوم الأربعاء، أن الاجتماع ناقش تطوير المباني التابعة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وذلك ضمن مشروع تطوير منطقة القاهرة الخديوية.

وأضاف البيان أنه تم، خلال الاجتماع، بحث تطوير فندقي الكونتيننتال وشبرد بوسط القاهرة التابعين للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة للوزارة، ومناقشة دراسة عمل محطات شحن كهربائي للسيارات التي تعمل بالكهرباء بالمواقف والجراجات العامة.