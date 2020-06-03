طوكيو تسجل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات في العاصمة اليابانية "طوكيو" اليوم الأربعاء، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك بعد يوم واحد من إصدار حاكمة العاصمة اليابانية يوريكو كويكي، إنذارا بشأن احتمال تفشي العدوى.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية - على موقعها الإلكتروني - أن الإنذار الذي أسمته كويكي بـ"تنبيه طوكيو" يعتبر بمثابة دعوة للحذر... لافتة إلى أن السلطات الحاكمة أكدت أنه في حال تزايد عدد المصابين، فإنها ستطالب مرة أخرى بوقف أعمال الشركات والأنشطة التجارية وحركة الأشخاص.

وكانت طوكيو قد أبلغت أمس الثلاثاء، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث كانت أعلى نسبة إصابات منذ أن رفعت اليابان حالة الطوارئ بالكامل الأسبوع الماضي.

وقد بدأت وزارة الصحة اليابانية أمس الأول الاثنين، اختبار نحو 10 آلاف شخص بحثا عن أجسام مضادة لفيروس كورونا، فى محاولة لفهم نطاق العدوى بشكل أفضل، حيث تستعد اليابان لظهور محتمل للإصابات مجددا بعد رفع حالة الطوارئ.

وذكرت مصادر مطلعة أن هذه الاختبارات، التي تبحث عن بروتينات معينة ينتجها الجهاز المناعي استجابة للعدوى، قد بدأت في العاصمة اليابانية (طوكيو ) ومدينة "مياجي" ، فيما ستتبعها مدينة "أوساكا".

وتأمل الحكومة اليابانية في معرفة العدد التقريبي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس، بمن فيهم الأشخاص الذين لم تظهر عليهم الأعراض من اختبارات الدم لـ 3 آلاف من السكان الذين تم اختيارهم "عشوائيًا" والذين تبلغ أعمارهم بين 20 عامًا أو أكثر في كل محافظة.

ومن المتوقع أن تساعد النتائج السلطات على تكوين نظرة مستقبلية في حالة عودة ظهور المرض، وتقدير عدد الأشخاص الذين سيحتاجون إلى التطعيم بمجرد توفره.