ردت إيمان شقيقة الفنان محمد رمضان، على سخرية البعض من ملامحها، عقب تداول صور من حفل زفافها الذي جرى منذ أيام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إيمان في تدوينة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في حاجات الواحد بيتولد بيها ملهوش حق يختارها زي شكله.. ملامحه.. لونه، الحمدلله مقتنعة جدًا بشكلي، ومعنديش مشكلة مع الناس اللي شايفني مش حلوة، بس ممكن تخلي رأيك لنفسك، وبعدين اتعلموا إن الكلمة الطيبة صدقة، مش لازم تأذوا حد بكلامكم».



واحتفل الفنان محمد رمضان مساء الأحد الماضي، بزفاف شقيقته إيمان رمضان، على حسام حامد بحضور شقيقه محمود رمضان، والمهندس عبد الحميد والد العريس، وأقارب العروسين والأصدقاء المقربين، فى إحدى الفيلات بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي.