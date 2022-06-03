بينيت: إسرائيل تحتفظ بحق التحرك ضد إيران حال فشل وقف برنامج طهران النووي

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بأن بلاده تفضل المسار الدبلوماسي لاستبعاد أي احتمال لقيام إيران بتطوير سلاح نووي، ولكنها تحتفظ بحق التحرك ضدإيران.

وجاء ذلك خلال لقاء بينيت مع الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل جروسي في القدس اليوم الجمعة، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأضاف بينيت: " تفضل إسرائيل المسار الدبلوماسي لاستبعاد أي احتمال لقيام إيران بتطوير سلاح نووي، ولكنها تحتفظ بحق التحرك ضد إيران للدفاع عن نفسها، ووقف برنامجها النووي حال فشل المجتمع الدولي في القيام بذلك خلال فترة زمنية مناسبة".

ووصف بينيت لجروسي "عمق خطر استمرار إيران في التقدم صوب الحصول على سلاح نووي بينما تضلل المجتمع الدولي باستخدام معلومات زائفة وأكاذيب ".

وتعتبر إسرائيل البرنامج النووي الإيراني خطرا وجوديا بالنسبة لها في ضوء تصريحات المسؤوليين في طهران التي تدعو إلى محو الدولة العبرية من الخريطة.