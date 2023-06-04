عشرات الآلاف من الإسرائيليين يحتجون على الإصلاحات القضائية

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تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد مساء اليوم السبت احتجاجا على الإصلاحات القضائية التي تخطط لها الحكومة اليمينية.

وفي تل أبيب، سار المتظاهرون في الشوارع ولوحوا بالعلم الإسرائيلي. ورفع بعضهم لافتة كتب عليها "أحرار في بلادنا". كما تجمع آلاف الأشخاص في حيفا في مسيرة احتجاجية.

وأمس الجمعة، وقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين بعد مظاهرة أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخاص في كيساريا.

وألقي القبض على العديد من المتظاهرين، بمن فيهم أحد كبار منظمي الاحتجاجات.

واتهم معارضو الإصلاح القضائي الشرطة بالمضايقة.

ويريد ائتلاف نتنياهو الديني اليميني الحد من نفوذ المحكمة الوطنية العليا من خلال إعادة تشكيل القضاء متهما المحاكم بالتدخل المفرط في القرارات السياسية.

ومع ذلك، يرى النقاد أن الإصلاحات تعرض الفصل بين السلطات للخطر وتضر بالديمقراطية في إسرائيل.

وتنظم احتجاجات ضد الإصلاحات منذ شهور. وتم تجميد خطط الحكومة في البداية في مارس بعد انتقادات قوية في إسرائيل والخارج.

ومع ذلك، فشلت محاولات الرئيس اسحاق هرتسوج للتوسط بين الحكومة والمعارضة وإيجاد حل وسط حتى الآن.