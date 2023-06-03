نتنياهو: حادثة تبادل إطلاق النار الذي وقع قرب الحدود مع مصر استثنائية ولن تؤثر على التعاون الأمني معها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رسالة لوزراء حكومته، إن حادثة تبادل إطلاق النار الذي وقع قرب الحدود مع مصر استثنائية ولن تؤثر على التعاون الأمني معها، بحسب ما ذكرت فضائية "الجزيرة" في خبر عاجل منذ قليل.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن نتنياهو يتلقى تقارير أمنية بشأن حادث إطلاق النار المذكور.

وكان العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، قال إن أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية طارد، فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023، عناصر تهريب المخدرات.

وأوضح المتحدث العسكري، عبر بيان له، منذ قليل، أنه خلال المطاردة اخترق فرد الأمن، حاجز التأمين، وتبادل إطلاق النيران ما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية، وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى خلال تبادل إطلاق النيران.

وأكد أنه جارى اتخاذ كل إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتقدم بخالص التعازى لأسر المتوفيين، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.