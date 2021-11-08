جيش الاحتلال الإسرائيلي يحقق في إخفاقات العملية على الحدود المصرية

فتح جيش الاحتلال تحقيقًا واسعًا في العملية المتدحرجة، التي وقعت صباح اليوم على الحدود المصرية وقتل فيها ثلاثة جنود إسرائيليين بنيران أحد الجنود المصريين.

وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن إخفاقًا أمنيًا كبيرًا تسبب بالعملية، حيث تم تموضع جنديين بنقطة متقدمة من الحدود ودون أي إسناد، وذلك في منطقة تنشط فيها جماعات التهريب، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "ًصفا".

وأوضحت المصادر أن القتيلين جندي ومجندة كانا في نقطة عسكرية معزولة، وتم قتلهما في ساعات الصباح الباكر خارج النقطة على يد الجندي المصري، بينما علم جيش الاحتلال بنتائج العملية بعد ساعة على الأقل من وقوعها.

ووفقاً للتحقيقات فقد تسلل الجندي المصري عبر الحدود دون تشخيصه، وذلك على الرغم من تطوير الجدار الفاصل وحالة التأهب التي أعلنها الجيش ابتداءً من الليلة الماضية، بعد إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات تبلغ قيمتها أكثر من مليوني شيكل.

وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت هنالك فترة زمنية كبيرة بين البلاغ الأخير للجنود القتلى وبين ورود نبأ مقتلهم، حيث حاول قائدهم التواصل معهم دون فائدة فحضر إلى المكان فوجدهم جثثاً هامدة، حيث قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الثغرة الأمنية الأكبر تكمن في ترك جنديين بمنطقة معزولة دون أي دعم.

بينما بدأ نشاط الجيش في المنطقة حوالي الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حيث تمكن من إحباط عملية التهريب الكبيرة على مسافة ثلاثة كيلومترات إلى الشمال من موقع العملية وعلى الرغم من ذلك فقد تمكن الجندي المصري من تنفيذ العملية وقتل الجنديين خارج موقع الحراسة، كما قتل جندي آخر في الاشتباك الذي أعقبه.

وأعلن الجيش المصري يوم السبت مقتل مجند عند الحدود المصرية الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري إن أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية قام فجر السبت بمطاردة عناصر تهريب مخدرات.

وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران.

وأكد المتحدث أنه جار اتخاذ كل إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وفي وقت سابق، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 3 جنود وإصابة ضابط في الحادث عند الحدود المصرية.