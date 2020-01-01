إصابة 15 عاملا زراعيا إثر انقلاب سيارة نقل بطريق إدكو في البحيرة

أصيب 15 عاملًا زراعيًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية، مساء اليوم الجمعة، بطريق "إدكو - أبوحمص"، أمام قرية طرمبات برسيق بمحافظة البحيرة؛ وتم نقلهم لمستشفى أبوحمص المركز.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بانقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق "إدكو - أبو حمص"، وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

والمصابون هم كل من: "إبراهيم مصطفى أحمد، 40 عامًا، محمد فرح سعد عبد التواب، سمير ابراهيم محمد غازي، 27 عامًا، محمد على رزق، 23 عامًا، عبد الرحمن فتحي محمد الشرع، 26 عامًا، معاذ رضا أحمد البلام، 15 عامًا، محمد سمير محمد غازى، 28 عامًا، إبراهيم ناصر محمد غازى، 23 عامًا، عبد الناصر محمد غازى، 26 عامًا، حسن منصور حسن مصطفى، 28 عامًا، سعد فرج عبد التواب السموخلى، 24 عامًا، سعيد ابراهيم محمد غازى غازي، 23 عامًا، رضا السد دبور، 30 عامًا، مسعود فهمى سعد، 38 عامًا، صابر احمد اسماعيل، 40 عامًا"، وجمعيهم من محافظة كفر الشيخ، وجار عمل الاسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.