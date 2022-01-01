جماعة الحوثي باليمن تعلن زيادة جديدة في أسعار المشتقات النفطية بمناطق سيطرتها

أقرت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الأحد، تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية في مناطق سيطرتها.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن جماعة الحوثي رفعت سعر صفيحة مادة البنزين سعة 20 لترا إلى 14 ألف ريال بعد أن كانت بـ 12 ألفاً و800، فيما رفعت سعر صفيحة مادة الديزل إلى 17 ألف وخمسمئة ريال، بدلاً من خمسة عشر ألف ريال".

وعبرت المصادر عن غضبها نتيجة هذه الزيادة الجديدة، مشيرة إلى أن المواطنين لم يعد بمقدرتهم تحمل مزيد من الجرعات في ظل استمرار انقطاع مرتبات الموظفين.

وأوضحت المصادر، أن الحوثيين اقروا هذه الزيادة على الرغم من اتفاق الهدنة الأممية التي تضمن استمرار تدفق شحنات الوقود إلى ميناء الحديدةغربي اليمن.

وتعد هذه الزيادة الثالثة التي يقرها الحوثيون منذ سريان الهدنة الأممية مطلع أبريل الماضي، والخامسة منذ بداية العام.